Составьте как можно больше слов из букв слова характер
Русский язык
Составьте как можно больше слов из букв слова характер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Акр,акт,ара,рак,так,хек,арка,каре,кета,крах,река,тара,трек,хата,актёр,карат,карта,катер,терка,хакер,хатка,карате,карета,картер,кратер,ракета
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