Каково историческое значение битвы на чудском озер
История
Каково историческое значение битвы на чудском озер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сражение на Чудском озере имело историческое значение: •Были укреплены северные границы русских земель, что обезопасило их от посягательств своих соседей на долгое время и дало возможность восстановить силы. •Преследование врага, впервые примененное в этом сражении, стало новым явлением в военном искусстве.
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