Каково историческое значение битвы на чудском озер

Гость: Гость:

Сражение на Чудском озере имело историческое значение: •Были укреплены северные границы русских земель, что обезопасило их от посягательств своих соседей на долгое время и дало возможность восстановить силы. •Преследование врага, впервые примененное в этом сражении, стало новым явлением в военном искусстве.