ДАЮ 80 БАЛОВ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!!!!! обчисліть масу глюкози ,що утворилася при повному гідролізі целюлози масою 567г.(обчислення робіть ,враховуючи одну елементарну ланку целюлози )

Химия
ДАЮ 80 БАЛОВ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!!!!! обчисліть масу глюкози ,що утворилася при повному гідролізі целюлози масою 567г.(обчислення робіть ,враховуючи одну елементарну ланку целюлози )
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Гость:
Слишком сложно, это разве 9 класс??!!
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