Площадь равнобедренной трапеции с меньшим основанием 15 равна 168.Найдите периметр этой трапеции, если ее высота равна 8. Биссектрисы углов К и М треугольника КМР пересекаются в точке А . Найдите угол КРМ, если угол КАМ равен ...
Геометрия
Площадь равнобедренной трапеции с меньшим основанием 15 равна 168.Найдите периметр этой трапеции, если ее высота равна 8. Биссектрисы углов К и М треугольника КМР пересекаются в точке А . Найдите угол КРМ, если угол КАМ равен 105 градусов. Биссектриса угла А параллелограмма АВСД пересекает сторону ВС в точке М, а биссектриса угла С пересекает сторону АД в точке К. Докажите, что треугольник АВМ равен треугольнику СДК.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Пусть дана трапеция ABCD, где BC - меньшее основание. Проведем 2 высоты BB₁ и CC₁ к другому основанию. Тогда получим 2 прямоуг. треуг. (AB₁B и DC₁C) и прямоугольник BB₁C₁C. Площадь прямоуг. равна 15*8=120, значит сумма площадей треуг. равна 48, т.к. треуг. равны, то площадь треуг AB₁B=24=AB₁*BB₁/2, значит AB₁=6=C₁ D. Зн. AB=CD=10. Тогда периметр = 10+10+15+15+6+6=62. Ответ: 62 2) Пусть угол KMA = x, а угол MKA = y, тогда x+y=180-105=75. Угол PKM = 2x, А PMK = 2y, т.е. их сумма равна 2(x+y) = 150, тогда угол KMP = 30. Ответ: 30° 3) AB=CD, углы ABC=CDA и BCD=DAB, т.к. ABCD - параллелограмм. Углы BAM=DAM=DCK=BCK, т.к. CK и AM - биссектрисы. В итоге: углы ABM=CDK, KCD=BAM, AB=CD, значит треугольники равны по УСУ(2 угла и сторона между ними.)
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