Начерти прямоугольник с размерами 4см и 9 см
Математика
Начерти прямоугольник с размерами 4см и 9 см
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Гость:
Ха наверное так ,это ж просто)
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