Мы задумали два слова разных частей речи.оба они оканчиваются на -чь.что ты о них м??жет сказать?запиши примеры таких слов в два столбика.
Русский язык
Мы задумали два слова разных частей речи.оба они оканчиваются на -чь.что ты о них м??жет сказать?запиши примеры таких слов в два столбика.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)ночь жечь 2)печь. лечь
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