Мы задумали два слова разных частей речи.оба они оканчиваются на -чь.что ты о них м??жет сказать?запиши примеры таких слов в два столбика.

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Мы задумали два слова разных частей речи.оба они оканчиваются на -чь.что ты о них м??жет сказать?запиши примеры таких слов в два столбика.

Автор: Гость