В какой природной зоне растет грецкий орех
География
В какой природной зоне растет грецкий орех
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дикий грецйкий орех растет на Кавказе и в северном Китае - в зоне лесостепей и степей или в области высотной поясности. Так же он растет в северной Индии, а это зона саванн и редколесий, а также субэкваториального пояса, и часть области высотной поясности.
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