Эивотные состоящие из одной клетки
Окружающий мир
Эивотные состоящие из одной клетки
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1) інфузорія туфелька)
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