Привести примеры когда слова ЗАТО ТОЖЕ ТАКЖЕ ЧТОБЫ ЧТОБ ОТТОГО что ПОТОМУ что ПРИ??ЕМ ПРИТОМ являются союзами и другими частями речи

Гость: Гость:

1) Дорого, зато мило. - Кот спрятался за то дерево. 2) Брат прочитал книгу. Я тоже прочитал её. Я также прочитал её. - Я сделал то же самое. 3) Туристы устали, лошади также нуждались в отдыхе. - Он выполнил тест так же быстро, как и я. 4) Я взял ручку, чтобы написать письмо. - Что бы такое почитать? 5) Я заболел, оттого и пропустил занятие. - Это ветка от того дерева.