Дайте определение понятию досуг
Обществознание
Дайте определение понятию досуг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Досуг - это свободное от работы или учёбы время
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