Решите задачу. 150 г воды-это сколько молей?

Химия
Решите задачу. 150 г воды-это сколько молей?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8,33 моль воды в 150 граммах
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