Решите задачу. 150 г воды-это сколько молей?
Химия
Решите задачу. 150 г воды-это сколько молей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8,33 моль воды в 150 граммах
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