Для предсказания погоды на земле существуют наземные метеостанции. Во всём мире их около 20 тысяч. Данные собранные метеостанциями , и на их основе создаётся прогноз погоды ,который передают по радио и телевидению .Их приведённ...
Окружающий мир
Для предсказания погоды на земле существуют наземные метеостанции. Во всём мире их около 20 тысяч. Данные собранные метеостанциями , и на их основе создаётся прогноз погоды ,который передают по радио и телевидению .Их приведённого списка отметь ,что не относится к характеристике погоды . 1)Температура воздуха 2)Урожайность 3)Осадки 4)Направление и сила ветра
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Урожайность ...........
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