Округлите дроби до тысячных 8,98605 29,48075 Помогите пожалуйста!
Математика
Округлите дроби до тысячных 8,98605 29,48075 Помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8,98605~8,986 29,48075~29,481
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