Помогите пожалуйста!!! Очень прошу Номер 1 2). Вычислить радиус окружности с точностью до сантиметров, если длинна окружности равна 27,5 дм. номер 2 Найдите радиус круга, площадь которого равна 78,5 см в 2, с точностью до 1...

Математика

Помогите пожалуйста!!! Очень прошу Номер 1 2). Вычислить радиус окружности с точностью до сантиметров, если длинна окружности равна 27,5 дм. номер 2 Найдите радиус круга, площадь которого равна 78,5 см в 2, с точностью до 1 см

Автор: Гость