Помогите пожалуйста!!! Очень прошу Номер 1 2). Вычислить радиус окружности с точностью до сантиметров, если длинна окружности равна 27,5 дм. номер 2 Найдите радиус круга, площадь которого равна 78,5 см в 2, с точностью до 1...
Математика
Помогите пожалуйста!!! Очень прошу Номер 1 2). Вычислить радиус окружности с точностью до сантиметров, если длинна окружности равна 27,5 дм. номер 2 Найдите радиус круга, площадь которого равна 78,5 см в 2, с точностью до 1 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)P=2пr (где p-периметр окружности, r-радиус),отсюда: r=p/2п 27,5 дм=275 см 275:(2*3,14)≈43,8 см Ответ: r=43,8см 2) S=пr², отсюда r=√S/п r=√78,5/3,14=√25=5 см Ответ:r=25 см
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