№4 ((1/(m-1))-((m+1)/(m^2+m+1))):(1+(1/(n^3-1)))
Алгебра
№4 ((1/(m-1))-((m+1)/(m^2+m+1))):(1+(1/(n^3-1)))
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