«Окружаясь зубчатыми стенами, красуясь золотыми главами, собор возлежит на широк??й горе, как державный венец на челе грозного владыки» О чем так говорил М.Ю. Лермонов?

История

«Окружаясь зубчатыми стенами, красуясь золотыми главами, собор возлежит на широк??й горе, как державный венец на челе грозного владыки» О чем так говорил М.Ю. Лермонов?

Автор: Гость