«Окружаясь зубчатыми стенами, красуясь золотыми главами, собор возлежит на широк??й горе, как державный венец на челе грозного владыки» О чем так говорил М.Ю. Лермонов?
История
«Окружаясь зубчатыми стенами, красуясь золотыми главами, собор возлежит на широк??й горе, как державный венец на челе грозного владыки» О чем так говорил М.Ю. Лермонов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О короне Ивана Грозного
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