Ол бугин уйге ерте келип, ... Лезде аспанды булт торлап, ... Жаз ыстық болса, ... Ақы?? жастан шығады, ... Күшіне сенбі, ...
Қазақ тiлi
Ол бугин уйге ерте келип, ... Лезде аспанды булт торлап, ... Жаз ыстық болса, ... Ақы?? жастан шығады, ... Күшіне сенбі, ...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ол бүгін ерте келіп,далаға шығып еді. Лезде аспанды бұлт торлап,жаңбыр жауа бастады. Жаз ыстық болса,ауа райыда ыстық болады.
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