Олег хочет выложить плиткой пол подсобного помещения размером 3 м × 3 м. В продаже имеются два типа подходящей плитки по одинаковой цене — 1000 руб./м2. Плитка первого типа имеет размер 20 см × 20 см и продаётся коробками по 20...

Математика

Олег хочет выложить плиткой пол подсобного помещения размером 3 м × 3 м. В продаже имеются два типа подходящей плитки по одинаковой цене — 1000 руб./м2. Плитка первого типа имеет размер 20 см × 20 см и продаётся коробками по 20 штук. Плитка второго типа имеет размер 30 см × 30 см и продаётся коробками по 12 штук. Сколько рублей Олег потратит на плитку, если выберет более дешёвый вариант?* * Олег — консерватор, поэтому все плитки на полу должны быть одинакового размера.

Автор: Гость