Оля нарисовала прямую и отметила на ней пять точек. Коля нарисовал параллельную п??ямую и тоже отметил на ней пять точек. Сколько разных треугольников с вершинами в этих точках можно построить?

Математика

Оля нарисовала прямую и отметила на ней пять точек. Коля нарисовал параллельную п??ямую и тоже отметил на ней пять точек. Сколько разных треугольников с вершинами в этих точках можно построить?

Автор: Гость