Олимпийские игры проводились раз в четыре года. Как назывались интервалы времени между Олимпийскими Играми?

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Олимпийские игры проводились раз в четыре года. Как назывались интервалы времени между Олимпийскими Играми?

Автор: Гость