Омогите составить сочинение на тему "Пушкин-лицеист" 10 предложений

Литература
Омогите составить сочинение на тему "Пушкин-лицеист" 10 предложений
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Гость:
Пффффффф как легко....
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