Устное описание осеннего дня с использованием четверостиший
Литература
Устное описание осеннего дня с использованием четверостиший
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стихотворением? Я чутка не поняла.
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