Он горел как факел. нужно ставить запятую перед словом "как" или нет?

Русский язык
Он горел как факел. нужно ставить запятую перед словом "как" или нет?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Да, запятую поставить нужно
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