Она забыла обо всех проблемах и танцевала,растворяясь в музыке,чем заставила всех,окружающих её людей ,уставших от однообразия,обратить на неё внимание. Помогите выделить причастные и деепричастные обороты
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Она забыла обо всех проблемах и танцевала,растворяясь в музыке,чем заставила всех,окружающих её людей ,уставших от однообразия,обратить на неё внимание. Помогите выделить причастные и деепричастные обороты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Растворяясь в музыке - деепричастный оборот Уставших от однобразия - причастный оборот
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