Текст минимум 100 слов на тему " речка в нашей жизни"
География
Текст минимум 100 слов на тему " речка в нашей жизни"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Роль воды в жизни людей, конечно, нельзя сводить только к ее потреблению. По водным путям перевозятся пассажиры и грузы. Энергия рек движет турбины гидроэлектростанций. В реках и озерах разводят и вылавливают рыбу. На их берегах люди отдыхают. В первую очередь для человечества вода — это один из основных ресурсов. Поэтому наряду с минеральными люди оценивают и используют водные ресурсы. Водные ресурсы — это та часть поверхностных и подземных вод, которая может быть использована для снабжения водой населения и для различных видов человеческой деятельности.
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