Для чого потрібні правиланаписання в українській мові Твір- роздум

Українська мова
Для чого потрібні правиланаписання в українській мові Твір- роздум
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Гость:
Для того щоб гарно висловити свои думки , показати своє мишлення та докази
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