Подпишите названия всех материков Земли.Покажите на карте штриховкой зоны земтрясений.
География
Подпишите названия всех материков Земли.Покажите на карте штриховкой зоны земтрясений.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Африка. северная Америка. южная Америка. Евразия. Австралия. зоны- запад северной и южной Америки и юг Евразии.
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