Укажіть речовини, які є ізомерами: А. СН3СН2СН2ОН; Б. СН3СН2СОН; В. СН3ОСН3; Г. СН3СН2ОСН3.

Химия

Укажіть речовини, які є ізомерами: А. СН3СН2СН2ОН; Б. СН3СН2СОН; В. СН3ОСН3; Г. СН3СН2ОСН3.

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