Помогите пожалуйста номер 137
Русский язык
Помогите пожалуйста номер 137
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(что сделать?) сказАть (что сделать?) произойти (что сделать?) поднятьСЯ (что сделать?) увидЕть (что делать?) таЯть (что делать?) стоЯть
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