В кинозале 650мест.На детский сеанс было продано 300билетов для школьников и 90 билет??в для воспитпнников детского сада. сколько билетов осталось продать?
Математика
В кинозале 650мест.На детский сеанс было продано 300билетов для школьников и 90 билет??в для воспитпнников детского сада. сколько билетов осталось продать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
300+90=390 билетов-продали 650-390=260 билетов-осталось продать Ответ: 260 билетов
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