В кинозале 650мест.На детский сеанс было продано 300билетов для школьников и 90 билет??в для воспитпнников детского сада. сколько билетов осталось продать?

Математика

В кинозале 650мест.На детский сеанс было продано 300билетов для школьников и 90 билет??в для воспитпнников детского сада. сколько билетов осталось продать?

Автор: Гость