Автобус выехал с автостанции в 8часов и ехал со скоростью 50 км/ч
Математика
Автобус выехал с автостанции в 8часов и ехал со скоростью 50 км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получается 6 часов в пути был,минус 1 час остановка.5 часов в движении.50*5=250
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