Высота cd прямоугольного треугольника abc делит гипотенузу ab на части ad=16см и bd=9см, докажите,что треугольник acd подобен треугольнику cbd сроочно,пож
Геометрия
Высота cd прямоугольного треугольника abc делит гипотенузу ab на части ad=16см и bd=9см, докажите,что треугольник acd подобен треугольнику cbd сроочно,пож
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Гость:
Решение в приложении. А условие довольно странное!
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