Помогите пожалуйста! 2/9(1,8м-5,4)-3/7(2,1м-4,2)
Математика
Помогите пожалуйста! 2/9(1,8м-5,4)-3/7(2,1м-4,2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/9(1,8м-5,4)-3/7(2,1м-4,2)=2/9×9/5м-2/9×27/5-3/7×21/10м+3/7×21/5= =2/5м-6/5-9/10м+3/5=4/10м-6/5-9/10м+3/5=-5/10м-3/5=-1/2м-3/5
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