Площадь данного многоугольника равна 54 дм2. найдите площадь подобного ему многоугольника, если соответствующие стороны многоугольников равны 8 см и 12 см

Геометрия
Площадь данного многоугольника равна 54 дм2. найдите площадь подобного ему многоугольника, если соответствующие стороны многоугольников равны 8 см и 12 см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S1/S=k2 12:8=1.5 S1=S:k2=60:1.5см2=60:2.25=26.6 см 
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