Площадь данного многоугольника равна 54 дм2. найдите площадь подобного ему многоугольника, если соответствующие стороны многоугольников равны 8 см и 12 см

Геометрия

Площадь данного многоугольника равна 54 дм2. найдите площадь подобного ему многоугольника, если соответствующие стороны многоугольников равны 8 см и 12 см

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