Верны ли следующие утверждения? А. Давление изменяется в паскалях. Б. Давление о??ратно пропорционально силе, действующей перпендикулярно поверхности.
Физика
Верны ли следующие утверждения? А. Давление изменяется в паскалях. Б. Давление о??ратно пропорционально силе, действующей перпендикулярно поверхности.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б - верно. по формуле Р=F/s где Р - давление, F - сила, s - площадь Значит давление прямо пропорционально силе и обратно пропорционально площади. А - верно. паскаль это международная единица измерения( РА - Па-рус. )(если это атмосферное давление). Есть и миллиметр ртутного столба, бар, килограмм-сила итд
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