Решите пожалуйста 1 задание , а именно причастные и деепричастные обороты

Русский язык
Решите пожалуйста 1 задание , а именно причастные и деепричастные обороты
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подъём к горному озеру, окруженному столетними соснами, оказался тяжёлым.  (причастный оборот - окруженному столетними соснами - определение) Путники, измученными долгим блужданием  по пустынным местам,  с наслаждением погрузились в воды озера,наполненные голубым сиянием. (здесь два причастных оборота: 1) измученные долгим блужданием по пустынным местам 2) наполненные голубым сиянием - определение)
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