Решите пожалуйста 1 задание , а именно причастные и деепричастные обороты

Гость: Гость:

Подъём к горному озеру, окруженному столетними соснами, оказался тяжёлым. (причастный оборот - окруженному столетними соснами - определение) Путники, измученными долгим блужданием по пустынным местам, с наслаждением погрузились в воды озера,наполненные голубым сиянием. (здесь два причастных оборота: 1) измученные долгим блужданием по пустынным местам 2) наполненные голубым сиянием - определение)