Решите пожалуйста 1 задание , а именно причастные и деепричастные обороты
Русский язык
Решите пожалуйста 1 задание , а именно причастные и деепричастные обороты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подъём к горному озеру, окруженному столетними соснами, оказался тяжёлым. (причастный оборот - окруженному столетними соснами - определение) Путники, измученными долгим блужданием по пустынным местам, с наслаждением погрузились в воды озера,наполненные голубым сиянием. (здесь два причастных оборота: 1) измученные долгим блужданием по пустынным местам 2) наполненные голубым сиянием - определение)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите ответить на кроссворд по английскому языку 1.A person who prefers staying at home and watching TV to going out. 2. A musical channel....
Физика
Русский язык
Сколько звуков ,сколько букв?Сделать транскрипцию слова. Дарья,лисья яблоня юля Ю??ий зайка плавать школьник