Приведите примеры рычагов в живой природе Дают ли эти рычаги выигрыш в силе или при перемещении

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Тело человека как рычагК примеру, скелет и опорно-двигательная система человека или любого животного состоит из десятков и сотен рычагов. Взглянем на локтевой сустав. Лучевая и плечевая кости соединятся вместе хрящом, к ним так же присоединяются мышцы бицепса и трицепса. Вот мы и получаемпростейший механизм рычага.