Вставте окончания ароматн.. кофе сочн.. манго нов.. жалюзи вкусн.. киви увлекательн.. шоу театральн.. фойе заморск.. кольраби удачн.. пенальти центральн.. авеню юн.. мисс остроумн.. конферансье крошечн.. колибри ин...

Русский язык
Вставте окончания ароматн.. кофе сочн.. манго нов.. жалюзи вкусн.. киви увлекательн.. шоу театральн.. фойе заморск.. кольраби удачн.. пенальти центральн.. авеню юн.. мисс остроумн.. конферансье крошечн.. колибри интересн.. интервью электронн.. табло лимонн.. желе зрел.. фейхоа автомабильн.. ралли
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ый  ое  ые  ое  ое  ое ие ый ый ая ый ые ое ое ое ая ая
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Определите, в каком городе находятся священные места для приверженцев следующих ??елигий: А)буддизм 1) Рим Б) ислам 2) Мекка В) католицизм 3)...
Ответить
Математика
1)1/2*(1/2х-1/4)=1/4х-1/8 2)6/7(3х-5)= 3/(Х+2)дробь/14
Ответить
Окружающий мир
Почему училась в России гражданская война чем она отличается от отечественной.
Ответить
Українська мова
Мені треба твір роздум на тему дружба не послуга
Ответить
Алгебра
Максим выбирает случайное трёхзначное число. Найдите вероятность того, что оно делится на 5.
Ответить