Почему училась в России гражданская война чем она отличается от отечественной.

Окружающий мир
Почему училась в России гражданская война чем она отличается от отечественной.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Создав свое правительство, большевики решили построить новую справедливую жизнь. но люди по разному понимали, что такое справедливость. Страна раскололась на враждующие группы. Сторонники большевиков и Советской власти называли себя красными, а своих противников - белыми. И те и другие создали свои армии. Так в России началась Гражданская война.
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