Почему училась в России гражданская война чем она отличается от отечественной.
Окружающий мир
Почему училась в России гражданская война чем она отличается от отечественной.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Создав свое правительство, большевики решили построить новую справедливую жизнь. но люди по разному понимали, что такое справедливость. Страна раскололась на враждующие группы. Сторонники большевиков и Советской власти называли себя красными, а своих противников - белыми. И те и другие создали свои армии. Так в России началась Гражданская война.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Алгебра
Математика
Пожалуйста помогите решить, На складе было 180,4 т угля.Для отопления школ отпущено три одиннадцатых этого угля.Сколько тонн угля осталось на скл...
Русский язык
Помогите составить предложения с "по незнанию местности, ошибся по неумению, ошиб??я по невнимательности, по прибытии из командировки, по оканчании...