Максим выбирает случайное трёхзначное число. Найдите вероятность того, что оно делится на 5.

Математика
Максим выбирает случайное трёхзначное число. Найдите вероятность того, что оно делится на 5.
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