Помогите прошу. Подчеркни орфограммы, при проверке которых можно использовать о??щий способ - безударный звук проверяю ударным. Текст: К нашей лодке плывёт льдина.Вдруг недалеко от лодки Возникает водоворот.Круги бегут во вс...
Русский язык
Помогите прошу. Подчеркни орфограммы, при проверке которых можно использовать о??щий способ - безударный звук проверяю ударным. Текст: К нашей лодке плывёт льдина.Вдруг недалеко от лодки Возникает водоворот.Круги бегут во все стороны.Отчего возникал водоворот?И вот из моря показывается человеческая голова.Струйки воды стекают с синеватого лба. Золотые капли блестят на усах.Кто это?Да это же тюлень.Морской заяц.Он долго плывёт за нами. --------------------------- Плохо поняла в других классах тему просто :(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Недалёко- даль, возникает- возник, водоворот- воды, стекают- протек, голова- головы, синеватого- синий, золотые- золото, блестят- блеск, морской- море
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