Помогите прошу. Подчеркни орфограммы, при проверке которых можно использовать о??щий способ - безударный звук проверяю ударным. Текст: К нашей лодке плывёт льдина.Вдруг недалеко от лодки Возникает водоворот.Круги бегут во вс...

Русский язык

Помогите прошу. Подчеркни орфограммы, при проверке которых можно использовать о??щий способ - безударный звук проверяю ударным. Текст: К нашей лодке плывёт льдина.Вдруг недалеко от лодки Возникает водоворот.Круги бегут во все стороны.Отчего возникал водоворот?И вот из моря показывается человеческая голова.Струйки воды стекают с синеватого лба. Золотые капли блестят на усах.Кто это?Да это же тюлень.Морской заяц.Он долго плывёт за нами. --------------------------- Плохо поняла в других классах тему просто :(

Автор: Гость