Срочно!!! Написать не большой сатирический рассказ. Сам не успеваю написать. Кто напишет тому +50 к карме))
Литература
Срочно!!! Написать не большой сатирический рассказ. Сам не успеваю написать. Кто напишет тому +50 к карме))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Читая не большие рассказы Чехова,мы постоянно встречаемся с новыми героями,темами,сюжетами. Даже в своих маленьких произведениях автор сумел описать действующих лиц очень ярко,часто с юмором
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