№379 Найдите НОК чисел: а)540,450,360; б)75,45,105 №386 Две сканировщицы отсканировали книгу за 1,6 ч.Обычно одна работница тратит на сканирование такой книги 2,5 ч.За сколько времени может выполнить эту работу только втор...

Математика

№379 Найдите НОК чисел: а)540,450,360; б)75,45,105 №386 Две сканировщицы отсканировали книгу за 1,6 ч.Обычно одна работница тратит на сканирование такой книги 2,5 ч.За сколько времени может выполнить эту работу только вторая сканировщица? (Ответ дайте с точностью до 0,1 ч.) Помогите пожалуйста!!!)))

Автор: Гость