№379 Найдите НОК чисел: а)540,450,360; б)75,45,105 №386 Две сканировщицы отсканировали книгу за 1,6 ч.Обычно одна работница тратит на сканирование такой книги 2,5 ч.За сколько времени может выполнить эту работу только втор...
Математика
№379 Найдите НОК чисел: а)540,450,360; б)75,45,105 №386 Две сканировщицы отсканировали книгу за 1,6 ч.Обычно одна работница тратит на сканирование такой книги 2,5 ч.За сколько времени может выполнить эту работу только вторая сканировщица? (Ответ дайте с точностью до 0,1 ч.) Помогите пожалуйста!!!)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может 1,6+2,5=4,1/2=2,05 ч Она делает это быстрее на 2,5-2,05=0,45ч
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