Буду признательна если поможете сделать Морфологический разбор слова заповедн??к

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Буду признательна если поможете сделать Морфологический разбор слова заповедн??к
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Сущ 2.Н.ф- заповедник 3.М.р,2 скл 4.В И.п 5.____________(подлежащее)
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