Помогите составить предложения с "по незнанию местности, ошибся по неумению, ошиб??я по невнимательности, по прибытии из командировки, по оканчании школы, по продолжении романа, по прибытии поезда, по выполнении работы, по прие...

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Помогите составить предложения с "по незнанию местности, ошибся по неумению, ошиб??я по невнимательности, по прибытии из командировки, по оканчании школы, по продолжении романа, по прибытии поезда, по выполнении работы, по приезде домой"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды,когда я был во Франции ,по незнанию местности,я заблудился Я ошибся в том задании,по неумению решать такие задачи Я ошибся по невнимательности в том сложном тесте По прибытии из командировки,моя женя приготовила мне наивкуснейший торт! По окончании школы, ярешил подождать год и решить точно,с какой профессией я хочу связать свою жизнь и поступить в универ
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