Помогите составить предложения с "по незнанию местности, ошибся по неумению, ошиб??я по невнимательности, по прибытии из командировки, по оканчании школы, по продолжении романа, по прибытии поезда, по выполнении работы, по прие...
Русский язык
Помогите составить предложения с "по незнанию местности, ошибся по неумению, ошиб??я по невнимательности, по прибытии из командировки, по оканчании школы, по продолжении романа, по прибытии поезда, по выполнении работы, по приезде домой"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды,когда я был во Франции ,по незнанию местности,я заблудился Я ошибся в том задании,по неумению решать такие задачи Я ошибся по невнимательности в том сложном тесте По прибытии из командировки,моя женя приготовила мне наивкуснейший торт! По окончании школы, ярешил подождать год и решить точно,с какой профессией я хочу связать свою жизнь и поступить в универ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Помогите прошу. Подчеркни орфограммы, при проверке которых можно использовать о??щий способ - безударный звук проверяю ударным. Текст: К наше...
Английский язык