Помогите составить предложения с "по незнанию местности, ошибся по неумению, ошиб??я по невнимательности, по прибытии из командировки, по оканчании школы, по продолжении романа, по прибытии поезда, по выполнении работы, по прие...

Гость: Гость:

Однажды,когда я был во Франции ,по незнанию местности,я заблудился Я ошибся в том задании,по неумению решать такие задачи Я ошибся по невнимательности в том сложном тесте По прибытии из командировки,моя женя приготовила мне наивкуснейший торт! По окончании школы, ярешил подождать год и решить точно,с какой профессией я хочу связать свою жизнь и поступить в универ