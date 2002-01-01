Пожалуйста перевидите текст . Очень срочно !!! Пожалуйста !!!!

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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Огромный астероид собирается ударится об Землю в феврале 2019 года? Вероятно, не по мнению ученых, но это будет близко. Астероид, названный 2002 NT7 был открыт в июле 2002. С тех пор астрономы упорно работали, чтобы вычислить его точный путь. В настоящее время они достаточно уверены, что это будет просто пропустить Землю в 2019 году. Но будет ли когда-нибудь столкновение с Землей в будущем? Ученые не уверены, что возможная дата столкновения февраль 2060 и, как астероид обращается вокруг Солнца очень 2,2 лет, вполне вероятно, что он ударит нас в какой-то момент в будущем. Он делает, это почти наверняка уничтожить площадь размером Европы и вызвать глобальные изменения климата.
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