Пожалуйста помогите решить, На складе было 180,4 т угля.Для отопления школ отпущено три одиннадцатых этого угля.Сколько тонн угля осталось на складе?
Математика
Пожалуйста помогите решить, На складе было 180,4 т угля.Для отопления школ отпущено три одиннадцатых этого угля.Сколько тонн угля осталось на складе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180,4-180,4:11*3=131,2 тонны угля осталось
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