Пожалуйста помогите решить, На складе было 180,4 т угля.Для отопления школ отпущено три одиннадцатых этого угля.Сколько тонн угля осталось на складе?

Математика
Пожалуйста помогите решить, На складе было 180,4 т угля.Для отопления школ отпущено три одиннадцатых этого угля.Сколько тонн угля осталось на складе?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180,4-180,4:11*3=131,2 тонны угля осталось
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите составить предложения с "по незнанию местности, ошибся по неумению, ошиб??я по невнимательности, по прибытии из командировки, по оканчании...
Ответить
Английский язык
Пожалуйста перевидите текст . Очень срочно !!! Пожалуйста !!!!
Ответить
Русский язык
Буду признательна если поможете сделать Морфологический разбор слова заповедн??к
Ответить
Русский язык
Помогите прошу. Подчеркни орфограммы, при проверке которых можно использовать о??щий способ - безударный звук проверяю ударным. Текст: К наше...
Ответить
Английский язык
Задайте 5 типов вопросов к предложению: The European Union signed a customs cooperation agreement
Ответить