Пожалуйста помогите решить, На складе было 180,4 т угля.Для отопления школ отпущено три одиннадцатых этого угля.Сколько тонн угля осталось на складе?

Математика

Пожалуйста помогите решить, На складе было 180,4 т угля.Для отопления школ отпущено три одиннадцатых этого угля.Сколько тонн угля осталось на складе?

Автор: Гость