Помогите! Последовательность () задана выражением =+3, Найдите ,если =-2

Алгебра
Помогите! Последовательность () задана выражением =+3, Найдите ,если =-2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. последующий член последовательности отличается от предыдущего на число 3, то мы имеем дело с арифм.прогрессией, у которой разность d=3, первый член a1=-2. Тогда 11-й член арифм.прогрессии a11=a1+10*d=-2+10*3=28.
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