Даны бесцветные растворы соляной кислоиы и фенолфталеина.Как имея щёлочь гидроксид натрия и цинк доказать где какой раствор
Химия
Даны бесцветные растворы соляной кислоиы и фенолфталеина.Как имея щёлочь гидроксид натрия и цинк доказать где какой раствор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С помощью NaOH мы можем определить фенолфталеин. Цвет поменяется на малиновый С помощью цинка определяем соляную кистоту, там выделяется газ-водород
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