Привет. Прошу срочной помощи помогите решить (с примером которое имеет правило на десятичную дробь. Например 12,096:2,24=1209,6:224=5,4) Буду рада помощи вот пример: 3,91:2,3

Математика

Привет. Прошу срочной помощи помогите решить (с примером которое имеет правило на десятичную дробь. Например 12,096:2,24=1209,6:224=5,4) Буду рада помощи вот пример: 3,91:2,3

Автор: Гость