Привет. Прошу срочной помощи помогите решить (с примером которое имеет правило на десятичную дробь. Например 12,096:2,24=1209,6:224=5,4) Буду рада помощи вот пример: 3,91:2,3

Математика
Привет. Прошу срочной помощи помогите решить (с примером которое имеет правило на десятичную дробь. Например 12,096:2,24=1209,6:224=5,4) Буду рада помощи вот пример: 3,91:2,3
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Гость:
В этом примере получается 1,7
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